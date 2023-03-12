Muş'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yılı etkinliği düzenlendi

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MUŞ (AA) - Muş'ta Mehmet Akif Ersoy'un doğumunun 150. yılı ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Muş Öğretmenevi konferans salonunda gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi tarih öğretmeni Ethem Çakıroğlu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Programda, öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından oratoryo gösterisi sahnelendi.

Ödül töreninin ardından sona eren programa, Belediye Başkan Vekili Aydın Özaslan, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yaşar Karadağ, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.









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