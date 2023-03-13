Malazgirt'te "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği

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MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği düzenlendi.

KYK Malazgirt Kız Öğrenci Yurdu konferans salonundaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmaların ardından öğrenciler, şiirler okudu, tiyatro oyunu sahneledi.

Programa, Kaymakam Göksu Bayram, Belediye Başkan Vekili Hüsamettin Çakan, İlçe Emniyet Amiri Serhan Türk, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Gençlik Spor Müdürü Ömer Özbey, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.





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