Muş Belediye Başkanı Asya'nın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

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MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

Asya, mesajında, büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarının insanların en önemli talebi olan sağlık hizmetini vatandaşlara kaliteli şekilde sunduğunu belirtti.

AK Parti hükümetleri döneminde sağlık alanında önemli yatırımların yapılığını ve Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin Avrupa standartlarında olduğunu kaydeden Asya, mesajında şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetleri devletin öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmeti sunulması için hükümetimiz tarafından reform niteliğinde düzenlemeler yapılarak hayata geçirilmiştir. Sağlık çalışanlarının da özverili çalışmalarıyla vatandaşlarımız geçmişe oranla rahat bir nefes almıştır."

Sağlık çalışanlarının emeklerinin takdire şayan olduğunu dile getiren Asya, insan odaklı yapılan her çalışmanın önemli olduğunu aktardı.

Asya, "Özellikle insan sağlığı ve hayat kurtarmaya verilen emeğin tarifi yoktur. Bu vesileyle vatandaşımızın daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmesi için en zor koşullarda bile fedakarca çalışan, özellikle 6 Şubat'taki deprem felaketi sırasında ve sonrasında yoğun çaba sarf eden başta doktorlarımız, hemşirelerimiz ve ebelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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