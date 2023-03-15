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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta gönüllü kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor

AA

Muş'ta gönüllü kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde kursiyerler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kadınlar için kıyafet dikiyor.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ekrem Bingöl, gazetecilere, Diyanet Vakfı işbirliğiyle yaptıkları çalışmalar kapsamında depremden etkilenen vatandaşlara giyim desteğinde bulunacaklarını söyledi.

Bu kapsamda merkezde görevli usta öğreticiler ve gönüllü kursiyerlerin kadınlar için kıyafetler diktiğini belirten Bingöl, "Geçen hafta aynı usta öğreticilerimizin çocuklar için ürettiği battaniyeler depremzedelerimize ulaştırıldı. Bugün de etek dikimi yapılıyor. Yaklaşık 1000 etek dikmeyi planlıyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra hem kente gelen hem de bölgedeki depremzedelere ulaştıracağız." dedi.

Atölyede 20 eğitimcinin gönüllü olarak çalıştığını ifade eden usta öğretici Züleyha Kartal ise "Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde açtığımız atölyede kadınlar özveriyle çalışıyor. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin ihtiyaçlarının olduğunu öğrendik. Bu ihtiyaçların giderilmesine destek sağlamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 1000 etek üretimi yapmayı hedefliyoruz. Bunların çoğunu tamamladık. En kısa zamanda deprem bölgesindeki kardeşlerimize göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kur'an kursunda görevli Esma Özcan da Diyanet Vakfı olarak depremden etkilenenlere yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, "Burada kurulan atölyede belediye ve Diyanet Vakfı el ele vererek depremzede kardeşlerimiz için yardımları sürdürüyoruz. Amacımız depremden etkilenen kardeşlerimize en kısa sürede dikilen ürünleri ulaştırmaktır." diye konuştu

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