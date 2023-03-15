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Deprem kuşağındaki Muş'ta "yapıların risk haritası" çıkarılıyor

AA

Deprem kuşağındaki Muş'ta "yapıların risk haritası" çıkarılıyor

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan Muş'ta, "yapıların risk haritası"nın çıkarılmasına yönelik çalışma kapsamında 8 bin 850 bina kontrol edildi.

Muş Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentteki riskli binalarla ilgili durum tespiti yapılması için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Feyat Asya'nın talimatlarıyla inşaat mühendislerinden oluşturulan ekip, sahada titizlikle yürüttükleri incelemelerinde, binaların yapım yılı, kat sayısı, taşıyıcı sistemi ve bağımsız bölümlerle ilgili tüm detayları kayıt altına alıyor.

Ekipler, kentteki 17 mahallede bulunan 9 bin 700 yapıdan 8 bin 850'sinde incelemelerini tamamladı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden sonra devlet ve millet olarak yaraların sarılması için seferber olduklarını söyledi.

Belediye olarak depremden dersler çıkararak çalışmalara başladıklarını belirten Asya, şöyle konuştu:

"Kentte 2000 yılından önce inşa edilen binalar, yapı denetime tabi olan binalar ve imar barışından faydalanan binaların tespitini yapıyoruz. Bugüne kadar 8 bin 850 binamızın adeta röntgenini çektik. Binalarımızın envanter çalışması bittikten sonra Valimiz başkanlığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzle bir yol haritası belirleyeceğiz. Vatandaşlarımızın da ciddi manada çalışmamıza destek olduğunu gördük. Bu depremden ders çıkararak çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Asya, oturdukları binaların performans analizini yapmak isteyen vatandaşların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü kanalıyla da zemin etüdü durumlarını tespit edeceğini dile getirerek, kentte bölgesel zemin etütleri de yaptıracaklarını, zemin yapısına göre yapıların kat yüksekliğini ve inşaat çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

- "Yaptığımız çalışma afet yönetimi için bir hazırlık"

Ekip koordinatörü ve inşaat yüksek mühendisi Taner Yiğit, Muş Belediyesi İmar ve Şehircilik, Fen İşleri ve Etüt Proje müdürlüklerinde görevli 14 inşaat mühendisiyle kentteki yapıların risk haritasını çıkarmak için 17 mahallede tespit çalışması yürüttüklerini ifade etti.

Kentteki 15 mahallede tespitlerin tamamlandığını dile getiren Yiğit, "Binaların yapım yılını, blok sayısını ve taşıyıcı sistemini kontrol ediyoruz. Kalan mahalleleri de kısa sürede tamamlayacağız. Çalışma tamamlandığında Muş'taki 17 mahalledeki yapılara ait envanter bilgileri, afet yönetimine hazırlık aşamasında elimizde olacak." dedi.

İş yerlerinde alan büyütme, revizyon kapsamında kolon ve taşıyıcı sistemlere müdahalenin Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki yıkımda çok etkili olduğunu gördüklerini anlatan Yiğit, bu çalışma doğrultusunda Muş'taki iş yerlerinde taşıyıcı sistemlere müdahale edilip edilmediğinin de kontrolünü yapacaklarını bildirdi.

Yiğit, "Yaptığımız çalışma afet yönetimi için bir hazırlık. 2000 yılı öncesi yapıların risk haritasını elimizde bulunduracağız. Bu, vatandaşların yararına olan bir tespit çalışmasıdır." diye konuştu.

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