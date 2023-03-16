Muş'ta "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi

MUŞ (AA) - Muş'ta, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" ve "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması" düzenlendi.

Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen yarışmaya, 8 liseden öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti.

Muş Belediye Başkan Vekili Aydın Özaslan, önemli ve güzel bir yarışmanın icra edildiğini söyledi.

Yarışmacılara başarı dileyen Özaslan, şöyle konuştu:

"Belki her Müslüman hafız olmaz ama Kur'an'ın muhafızı olabilir ve olmalıdır. Kur'an'ın mesajını dünyaya yaymak ve Kur'an nizamını hakim kılmak için kıtalar dolaşan o seçkin sahabeler, kendilerinden sonrakilere canları pahasına ulaştırmışlardır. Kur'an'ın hiçbir harfinin değişmeden bugüne kadar gelmiş olması rabbimizin bizlere büyük bir lütfudur."

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç da yarışmanın amacının Kur'an-ı Kerim'i teşvik etmek olduğunu belirtti.

Yarışmanın kazananının da kaybedeninin de olmadığını dile getiren Kıvanç, "Bu işi bize yaşatan asıl genç nesildir. Burada emeği geçen anne ve babalarına teşekkür ediyorum. Onlar çocuklarını bize göndermezse biz Kur'an-ı Kerim'i kime okutacağız. Onun için anne babalar bizim velilerimiz ve başımızın tacıdır." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giden öğrencilere ödülleri verildi.

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