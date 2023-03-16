Muş'ta "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi

AA

Muş'ta "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi

MUŞ (AA) - Muş'ta, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" ve "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması" düzenlendi.

Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen yarışmaya, 8 liseden öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti.

Muş Belediye Başkan Vekili Aydın Özaslan, önemli ve güzel bir yarışmanın icra edildiğini söyledi.

Yarışmacılara başarı dileyen Özaslan, şöyle konuştu:

"Belki her Müslüman hafız olmaz ama Kur'an'ın muhafızı olabilir ve olmalıdır. Kur'an'ın mesajını dünyaya yaymak ve Kur'an nizamını hakim kılmak için kıtalar dolaşan o seçkin sahabeler, kendilerinden sonrakilere canları pahasına ulaştırmışlardır. Kur'an'ın hiçbir harfinin değişmeden bugüne kadar gelmiş olması rabbimizin bizlere büyük bir lütfudur."

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç da yarışmanın amacının Kur'an-ı Kerim'i teşvik etmek olduğunu belirtti.

Yarışmanın kazananının da kaybedeninin de olmadığını dile getiren Kıvanç, "Bu işi bize yaşatan asıl genç nesildir. Burada emeği geçen anne ve babalarına teşekkür ediyorum. Onlar çocuklarını bize göndermezse biz Kur'an-ı Kerim'i kime okutacağız. Onun için anne babalar bizim velilerimiz ve başımızın tacıdır." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giden öğrencilere ödülleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini ...
Deprem kuşağındaki Muş'ta "yapıların risk haritası" çıkarılıyor
YEREL HABERLER Deprem kuşağındaki Muş'ta "yapıların risk haritası" ...
Muş'ta gönüllü kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor
YEREL HABERLER Muş'ta gönüllü kadınlar depremzedeler için kıyafet ...
Muş Belediye Başkanı Asya'nın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Muş Belediye Başkanı Asya'nın 14 Mart Tıp Bayramı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.