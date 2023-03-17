Muş AFAD ekibi deprem bölgesinde sevinç ve hüznü bir arada yaşadı

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MUŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Diyarbakır ve Adıyaman'da birçok kişiyi enkazdan yaralı çıkaran Muş AFAD ekibi, arama kurtarma çalışmaları sırasında tanıklık ettikleri acı dolu hikayeleri unutamıyor.

Merkez üssü Pazarcık olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından önce Diyarbakır'a ardından da Adıyaman'a gönderilen 8 kişilik AFAD ekibi yaralılara ulaşmak için canla başla çalıştı.

Yıkılan yapıların enkazından birçok kişiyi sağ çıkaran AFAD ekibi, görevini tamamladıktan sonra Muş'a döndü.

Arama kurtarma ekip şefi Bilal Tüfenk, AA muhabirine, Diyarbakır'da yıkılan Dündar Apartmanı'nda enkaz altındaki yaralıları çıkardıklarını, yaklaşık 30 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını söyledi.

Daha sonra Adıyaman'a geçerek Merve Apartmanı'nda çalıştıklarını anlatan Tüfenk şöyle konuştu:

"Apartmanın kapıcı dairesinde 6 kişinin yaşadığı yere yoğunlaştık. Yaptığımız teknik çalışmalar sonucu bir canlının sesini duyduk. Ailenin 10 yaşındaki Berat Yücel isimli çocuğu, kanepenin yanında burnu bile kanamamış şekilde gördük. Depremin 209. saatinde yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla Berat'ı kurtardık, aileden diğer 5 kişi ise hayatını kaybetmişti. Duygulandık ancak Berat'ın kurtulması moral ve motivasyonumuzu artırdı, çalışmalarımıza güç kattı. Hediyeler alarak Berat'ı ziyaret ettik."

Arama kurtarma ekibinden Bünyamin Yolcu ise "Ekibimizle Berat'ı hastanede ziyaret ettik. Bizden kuru fasulye istemesinden çok etkilendik. Aynı apartmanda 72 yaşında Fatma Güngör adlı teyzemizi de kurtardık. Fatma teyzemiz yıkımdan oldukça etkilenmişti. Bir insanı kurtarmanın mutluluğunu kelimelerle anlatamayız." diye konuştu.

Dönen ekiple bir araya gelen AFAD Şube Müdürü Ömer Aydın da depremlerin arından sivil toplum kuruluşları ile yardıma gitmek isteyenlerin afet bölgesine sevkini sağladıklarını dile getirdi.

Depremden etkilenen Diyarbakır ve Adıyaman'da görevlendirilen ekiplerin birçok kişiye ulaştığını vurgulayan Aydın şunları kaydetti:

"AFAD lojistik deposunda yaşam malzemeleri, çadır, tuvalet ve duş konteynerlerini deprem bölgelerine sevk ettik. İlimizdeki kamu kurum kuruluşlarından birçok yardım geldi. Arama kurtarma teknisyenlerimiz ve personelimiz dönüşümlü olarak deprem bölgelerinde görev almaktadır. 2 bin 900 AFAD gönüllüsü ve 222 araç afet bölgesine sevk edilmiştir."

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