Muş'ta öğrenci ve veliler evlerinde yaptıkları yemekleri depremzedelere ikram etti

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MUŞ (AA) - Muş'ta öğrenci ve velileri, evlerinde depremden etkilenen vatandaşlar için yemek hazırladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerden gelen 105 kişi, öğretmenevinde misafir ediliyor.

Muş Fen Lisesi Okul Aile Birliği üyeleri ile öğrenciler, evlerinde hazırladıkları yöresel yemekleri öğretmenevinde kalan depremzedelere ikram etti, çocuklara oyuncak dağıttı.

Yemekte depremzedelerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, farklı illerden gelen öğrencileri kentteki okullara kaydettiklerini söyledi.

Kente gelen misafirlerle yakından ilgilendiklerini belirten Kıvanç, "Çok iyi arkadaşlık ve dostluklar kuruldu. Bugün de Muş Fen Lisesi'ndeki öğrencilerimizin, okul aile birliği ve yöneticilerin aracılığıyla hazırladıkları yöresel yemekleri misafirlerimizle birlikte paylaştık. Çok güzel vakit geçirdik." diye konuştu.

Okul Aile Birliği Başkanı İhsan Aytemiz ise "Veliler ve okulumuzun yönetimi ile depremden etkilenen vatandaşlarımıza katkı olsun diye evlerinde hazırlanan yöresel yemekleri misafirlerimize sunduk. Buradaki en büyük amaç, depremden etkilenen vatandaşlarımızla iletişim halinde olarak onlara ev ortamı yaşatmaktır." ifadelerini kullandı.

Depremzede Murat Yılmaz, yetkililerin ve vatandaşların kendileri ile yakından ilgilendiğini vurguladı.

İnsanların çok misafirperver olduğunu belirten Yılmaz, duygularını şöyle dile getirdi:



"Buranın insanlarını anlatmaya kelimeler yetmez. Öğretmenevinden müdürüne herkes bizimle yakından ilgileniyor. Üzerimizdeki şoku atlatmak için ellerinden geleni yaptılar. Hepsinden Allah razı olsun."

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