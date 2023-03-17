Başkan Asya'dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, Çanakkale'nin, zalimlere karşı canla, kanla var olma mücadelesi mührünün vurulduğu ve tarihe kazındığı yer olduğunu söyledi.

Azmin ve imanın teknolojiye galebe çaldığı tarihte eşine çok az rastlanan bu büyük destanın, namusu bildiği vatanının ve milletinin bekası için şehadete susamışçasına, gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze almış yüzbinlerce kahramanın eseri olduğunu vurgulayan Asya, şunları kaydetti:

"Bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen yiğitler, dünyayı kendilerine hayran bırakan mücadeleleriyle, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü, sözün ardındaki inancı, kararlılığı ve cesareti tarihe kanlarıyla yazdırmışlardır. Türk milleti, şehitlerini ve gazilerini asla unutmamıştır ve unutmayacaktır. Bizler de tarihiyle övünen, kahramanlarıyla gurur duyan nesiller olarak şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkacak, ülkemizi hak ettiği yarınlara mutlaka taşıyacağız. Birlik ve beraberlik içinde büyük ve müreffeh bir Türkiye için hedeflerimize hep birlikte büyük bir azimle, inançla ve atalarımızdan aldığımız ilhamla yürümeye devam edeceğiz. Geçmişini bilip geleceğe nasıl ilerleyeceğini öğrenmek isteyen gençlik de Çanakkale'ye bakmalıdır. Çanakkale'yi iyi öğrenmelidir."



Geçmişten aldıkları dersin geleceği aydınlatan bir ışık olduğunu unutmamaları gerektiğini aktaran Asya, "Çanakkale, bizim için 108 yıl sonra da karşımıza çıkan zorluklar karşısında önümüzü aydınlatan derslerle ve hedeflerle doludur. Çanakkale ruhu yaşadıkça aziz milletimize ve vatanımıza 'izmihlal' yoktur. 15 Temmuz şenaatine karşı duranda bu ruhtur. Bu vesileyle bir kez daha Şehitleri Anma Günü'nü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünü kutluyor, bütün şehitlerimizi minnetle, rahmetle ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

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