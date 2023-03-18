18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, 18 Mart'ın Çanakkale'nin geçilemeyeceğinin, vatanın parçalanamayacağının tüm dünyaya haykırıldığı gün olduğunu belirtti.

Vatan topraklarının şahit olduğu en büyük kahramanlıkların yaşandığı Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı ve kutsal vatan için canlarını feda eden şehitlerin gününü idrak etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de büyük bir kahramanlık destanı yazan ecdadımız, sergilediği cesaret ve fedakarlıkla tüm dünyanın hayranlığına mazhar olmuştur. Kahraman askerlerimizin inancı, azmi ve milletimizin üstün fedakarlıklarıyla Çanakkale'de elde edilen eşsiz başarı asla unutulmayacak. Vatan topraklarının dört bir yanından gelerek, Çanakkale'de, ülkesi ve bayrağı için canlarını feda eden, 'Çanakkale Zaferini' şanlı tarihimize altın harflerle yazdıran yüzbinlerce kahramanlarımız asla unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 108. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

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