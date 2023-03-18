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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü

AA

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Malazgirt Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdunun konferans salonunda devam etti.

Süphan Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programda, Çanakkale Zaferi konulu tiyatro oyunu sahnelendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edilen programda, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Kaymakam Göksu Bayram, Cumhuriyet Başsavcısı Nermin Çankaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gazi, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Bulanık

Bulanık Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından Bulanık Belediyesi konferans salonunda devam eden programda, şiirler okundu.

Çanakkale Zaferi konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Programa, Bulanık Kaymakamlığına vekalet eden Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Akçan, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, Şehit ve Gazi Aileleri Vazife Kahramanları Bulanık Şube Başkanı Tahsin Öndül, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerini, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

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