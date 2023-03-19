Muş'ta karla mücadele sürüyor

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MUŞ (AA) - Muş'ta İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Üçevler grup köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunun 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkisinde çalışma yürüten ekipler, çığ riskine rağmen yolu açmak için çaba gösteriyor.

İş makinesi operatörü Bahri Gölbaşı, kar kalınlığının bazı bölgelerde 5 metreyi bulduğunu söyledi.

Kapanan yolların açılması için yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Gölbaşı, "Burası alternatif yol olduğu için yaklaşık 3 aydır kapalı. Üç gündür yol açma çalışması yürütüyoruz. Havalar ısındığı için çığ riski de var. Bu yıl açıldığında vatandaşlar daha kısa yoldan köylerine ulaşım sağlayacak." dedi.

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