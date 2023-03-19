AK Parti Muş İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı

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MUŞ (AA) - AK Parti Muş İl Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi.

Genel seçimlerde milletvekili aday adaylığı için istifa eden İbrahim Avcı, AK Parti İl Başkanlığına getirilen Melik Emre'ye görevi devretti.

Parti binasında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Emre, görevini layıkıyla yerine getirmek için çaba göstereceğini söyledi.

Seçimlere az bir zamanın kaldığını belirten Emre, "Bu sürecin üstesinden el birliğiyle geleceğiz. Memleketimizi ayağa kaldırmamız gerekiyor. Ülkemizin geleceği için gece gündüz demeden çalışacağız." dedi.

İbrahim Avcı ise Emre'ye başarı dileğinde bulundu.

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