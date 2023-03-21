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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta misafir edilen depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi

AA

Muş'ta misafir edilen depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi

MUŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu illerden getirilerek Muş'ta misafir edilen depremzede çocukların yaşadıkları travmayı unutmalarına yönelik etkinlikler devam ediyor.

Bu amaçla, Muş Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, öğretmenevine yerleştirilen depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi.

Öğretmenevi konferans salonunda çocuklarla oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan öğretmen ve öğrenciler, mısır ve meyve suyu ikram etti, oyuncak dağıttı.

Etkinlikte konuşan okul müdürü Menduh Astan, çocuklara depremi unutturmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

İlk günden beri acıları bir nebzede olsa dindirmek için birlik ve beraberlik içinde istişarelerde bulunduklarını anlatan Astan, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimiz, öğrenci, veli ve personelimizden toplanan 86 bin lirayı konteyner alımında değerlendirdik. Bu süreçte toplumumuzun gösterdiği birlik ve beraberlik ruhu takdire şayandır. Milletimiz üzerine düşeni yaptı. Bu program çocuk gelişimi bölümü tarafından hazırlandı. Biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu etkinliklerimiz devam edecek."

Malatyalı depremzede Meral Çoban da yaklaşık 40 gündür öğretmenevinde konakladıklarını belirterek, "Bu etkinlikler bizim ve çocuklarımız için motivasyon oluyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen Uğur Bakır ise çocuklara yönelik etkinliklerin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

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