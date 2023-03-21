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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği

AA

Muş'ta Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği

MUŞ (AA) - Muş'ta dwon sendromlu çocuklar ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu illerden kentte getirilerek misafir edilen depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulları ile Kızılay Özel Eğitim Anaokulu'ndaki öğrenciler, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla öğretmenevindeki depremzede çocuklar ve aileleriyle yemekte buluşturuldu.

Çocuklarla bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Özel öğrencilerin öğle yemeğini depremzede çocuklarla yediğini anlatan Kıvanç, "Özel öğrencilerimiz getirdikleri hediyeleri depremzede çocuklarımıza verdi. Depremzede çocuklarımızın moral ve motivasyonu için güzel bir etkinlik oldu. Öğrencilerimiz öğretmenevimizdeki etkinlik odalarında depremzede çocuklarla oynayarak eğlenecek. Huzurlu ve mutlu bir zaman geçireceklerine inanıyorum." diye konuştu.

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