Muş'ta ramazan öncesi fırınlar denetlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan öncesi kentteki ekmek fırınlarını denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, ramazan öncesi fırın ve unlu mamul üzerine faaliyet gösteren işletmelere yönelik kontroller devam ediyor.



Ekmek ve pidenin gramajı, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, un depolama, hijyen koşulları ile ekmeğin sağlığa uygun bir ortamlarda üretilip üretilmediğini kontrol eden ekipler, vatandaşın sağlıklı ürünlere ulaşması için çaba gösteriyor.

Denetimlerde görülen eksikliklerin giderilmesi için iş yeri sahiplerine süre veren ekipler, eksikliklerin giderilmemesi durumunda Zabıta Yönetmeliği ve Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince işletmelere cezai işlem uyguluyor.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla zabıta ekiplerinin gece gündüz denetimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Standartların dışına çıkan hiçbir esnafa müsamaha gösterilmeyeceğini bildiren Asya, şunları kaydetti:

"Ekmek ve unlu mamul satışı yapan işletmeleri sürekli denetliyoruz. Ramazan öncesi denetimlerimizi sıklaştırdık. Bilinçli tüketiciler olarak bu konuda vatandaşımızın da desteğini bekliyoruz. Vatandaşlarımız ekmek, pide ve diğer unlu mamul imalathanelerine yönelik şikayetlerini bizlere ulaştırabilir. Özellikle gıda maddeleri konusunda vatandaşların endişelerinin ortadan kalkması amacıyla denetimlerimiz devam edecek. Denetimlerde ağırlıklı olarak hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası ve çalışanların temizliği inceleniyor. Ekiplerimiz herkesin gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını sağlıyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.