Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

MUŞ (AA) - Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Baba Halit Altun, gazetecilere, 8 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

HDP'nin oğlunu kandırdığını dile getiren Altun, 20 yıl da olsa davalarından vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Çocuklarını HDP'den istediklerini ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Ölünceye kadar çocuklarımızın arkasındayız. Sizden çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımız gelmediği sürece burada olacağız. Oğlum, Muhsin 8 yıldır bu acıyı bizlere çektiriyorsun. Annen ölüm döşeğinde. Gel devlete teslim ol. Devletin adaletine, güvenine ve şefkatli eline teslim ol. Ölsek dahi kendi topraklarımızda olmalıyız. Bu yoldan vazgeçin."

Ayten Koçhan da 7 yıldır evlat hasreti yaşadıklarını aktardı.

Çocuğuna teslim olması için çağrıda bulunan Koçhan, şöyle konuştu:

"Yolunuz yol değil. Onlar sizin beyninizi yıkıyorlar. Gelin devletimize teslim olun. HDP'nin, PKK'nın tuzaklarına gelmeyin. Yılanın başı HDP'dir. Niye onların çocukları dağın başında değil. Tek bir evlat dağ başında kalmayıncaya kadar eylemime devam edeceğim. Sen teslim olsan da olmasan da ben gelip eylemime devam edeceğim. Bizler bir şeyin peşinde değiliz, evlatlarımızı HDP'den ve PKK'dan istiyoruz. Gelin teslim olun yavrum."

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