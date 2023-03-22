Muş'ta "Tasarım ve Üretim Şenliği" düzenlendi

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MUŞ (AA) - Muş'ta Deneyap Atölyesi'nde eğitim alan öğrenciler, hazırladıkları icatları "Tasarım ve üretim Şenliği"nde sergiledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezinde öğrenciler, tasarım-üretim, robotik kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda eğitimler aldı.

Burada hayal güçlerini tasarıma dönüştüren öğrenciler, hünerlerini Tasarım ve Üretim Şenliği'nde sergiledi.

İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gazetecilere, Deneyap Atölyesinde 130 öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

36 ay sürecek eğitimlerin ilkinin üretim ve tasarım olduğunu ifade eden Taşdemir, şunları kaydetti.

"İnanıyoruz ki burada yetişen gençler Selçuk Bayraktar'ın izinden gidecek. Gençlik Spor Bakanlığı bünyesindeki Gençlik Merkezleri bu manada gençlerimizi yetiştirmektedir. Her konuda teknoloji üreten bir ülke hedefi ve hayali ile atölyelerimiz hafta sonları farklı programlarla gençlere hizmet vermektedir. İşin arka mutfağında kurs hoclarımız yer alıyor. Deneyimli olan hocalarımız gençlerimizi yetiştiriyor. Ailelerimiz, çocuklarını hafta sonlarında buraya gönderiyor. Onlara da teşekkür ediyorum.”

Öğrencilerden Yusuf Işık, gelecekte bilim insanı olarak ülkeye teknoloji konusunda katkı sağlamak istediğini vurguladı.

Velilerden Erhan Işık ise "Oğlum hafta sonları atölyeye gelerek teknoloji eğitimi alıyor. Burada geleceğin bilim insanları yetişiyor. Bu açıdan kurs çok faydalı." diye konuştu.

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