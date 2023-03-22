Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan ramazan ayı mesajı

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, rahmet ve mağfiret ayı olan ramazana bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ramazan ayının önemine değinen Asya, şunları kaydetti:



"Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olduğuna inandığımız Ramazan-ı Şerif'in ülkemize, bölgemize, ilimize, milletimize hayırlar getirmesi en büyük temennimizdir. Bolluk ve bereketin had safhada olduğu bu kutsal ay, insanlığa sunulan nimetlerin farkına varılması, dayanışma ve paylaşma için en uygun zamandır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve yine bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni içinde bulunduran bu ayın önemini daha iyi idrak etmemiz gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Ramazan-ı Şerif münasebetiyle, sofralarımızdan bolluk ve bereket, gönüllerimizden huzur ve hoşgörünün eksik olmamasını diliyorum."

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