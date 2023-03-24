Muş Belediye Başkanı Asya, depremzedelerle iftar yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Belediye Başkanı Asya, depremzedelerle iftar yaptı

AA

Muş Belediye Başkanı Asya, depremzedelerle iftar yaptı

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerden getirilerek Muş'ta misafir edilen vatandaşlarla iftar yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki Göletli Park'ta düzenlenen iftar programında Başkan Asya, eşi Suna Asya ile depremzede ailelerle tek tek ilgilendi, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Asya, yaptığı konuşmada, ramazan ayının ilk gününde ailelerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ülke olarak depremzedelerin acılarını paylaştıklarını dile getiren Asya, "Yaşanan felakette hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Siz değerli kardeşlerimize de sabır ve metanet diliyorum. Elbette kardeşlik duygusu budur. Ülke olarak bu kardeşliğin gereğini yapıyoruz. Davetimize icabetinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu şehrin belediye başkanı olarak eşim, başkan yardımcılarım, birim müdürlerim ve tüm personellerimizle 7 gün 24 saat hizmetinize ve emrinizde olduğumuzu bilmenizi ister, saygılarımı sunarım."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van, Muş ve Hakkari'de misafir edilen depremzedeler evlerinden uzakta iftar yaptı
YEREL HABERLER Van, Muş ve Hakkari'de misafir edilen depremzedeler ...
Malazgirt'te 400 fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Malazgirt'te 400 fidan toprakla buluşturuldu
Muş'ta akademisyenler, kadınları "şiddet ve erken yaşta evlilik" konusunda bilgilendirdi
YEREL HABERLER Muş'ta akademisyenler, kadınları "şiddet ve erken ...
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan ramazan ayı mesajı
YEREL HABERLER Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan ramazan ayı ...
Muş'ta "Tasarım ve Üretim Şenliği" düzenlendi
YEREL HABERLER Muş'ta "Tasarım ve Üretim Şenliği" düzenlendi
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.