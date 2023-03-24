Muş Belediye Başkanı Asya, depremzedelerle iftar yaptı

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerden getirilerek Muş'ta misafir edilen vatandaşlarla iftar yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki Göletli Park'ta düzenlenen iftar programında Başkan Asya, eşi Suna Asya ile depremzede ailelerle tek tek ilgilendi, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Asya, yaptığı konuşmada, ramazan ayının ilk gününde ailelerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ülke olarak depremzedelerin acılarını paylaştıklarını dile getiren Asya, "Yaşanan felakette hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Siz değerli kardeşlerimize de sabır ve metanet diliyorum. Elbette kardeşlik duygusu budur. Ülke olarak bu kardeşliğin gereğini yapıyoruz. Davetimize icabetinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu şehrin belediye başkanı olarak eşim, başkan yardımcılarım, birim müdürlerim ve tüm personellerimizle 7 gün 24 saat hizmetinize ve emrinizde olduğumuzu bilmenizi ister, saygılarımı sunarım."



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