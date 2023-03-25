Malazgirt’te kurumlar arası voleybol turnuvası başladı

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VAN (AA) - Malazgirt'te Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından organize edilen kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.

Şehit Yusuf Ulaş İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda düzenlenen turnuvanın ilk maçı Feyzi Arkaya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Hasret Pınar Ortaokulu takımları arasında oynandı.

Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Özbey, gazetecilere, kurumlar arası sosyal ilişkileri güçlendirmek ve spor bilincini artırmak amacıyla turnuvayı organize ettiklerini söyledi.

Turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyen Özbey, "Turnuvada verilecek ödüller depremzedelere bağış olarak ilgili hesap numaralarına yatırılacak. Turnuvaya katılım sağlayan takımlarımızın katılım payları da depremzedelere aktarılacak." dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Muş İl Temsilcisi Ramazan Konak ise, 16 takımın katıldığını turnuvada 9 hakem görevlendirdiklerini söyledi.​​​​​​​

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