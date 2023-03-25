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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Muş teşkilatında temayül yoklaması yapıldı

AA

AK Parti Muş teşkilatında temayül yoklaması yapıldı

MUŞ (AA) - AK Parti Muş İl Başkanlığınca, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için partilerine başvuran aday adaylarına yönelik teşkilat içinde temayül yoklaması gerçekleştirildi.

Öğrentmenevi konferans salonundaki yoklamada teşkilat üyeleri, elektronik ortamda 28 milletvekili aday adayından tercihlerini işaretleyerek oylarını kullandı.

Yoklamaya katılan AK Parti Tokat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Muş'ta milletvekili aday adaylarının temayül yoklamasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Muş'un Anadolu'nun önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Beyazıt, şunları kaydetti:

"Burada seçime katılmak isteyen milletvekili aday adayı arkadaşlarımızla ilgili temayül yoklamasında il, ilçe, kadın kolları, gençlik kolları, belde başkanları ve ana kademelerle beraber oy kullanıyorlar. Şu anda başarılı bir şekilde oy kullanma işlemimiz devam ediyor. Türkiye'nin tamamında eş zamanlı bir temayül yoklaması yapılıyor. Muş'ta 28 milletvekili aday adayı için oylar kullanılacak. AK Parti İl teşkilatındaki ana ve ara kademede bulunan delegeler seçimlerini yapmak üzere oylarını kullanacaklar."

Aday adaylarını tebrik eden AK Parti İl Başkanı Melik Emre ise "Hepsi birbirinden değerli dostlarımız başımızın tacıdır. Teşkilat olarak hepsine başarılar diliyorum. Bütün milletvekili aday adayı kardeşimiz, ilimiz için bir şeyler yapmaya gayret ediyorlar." diye konuştu.

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