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Muş'ta yardım çalışmalarına katkı sunan gönülllülere teşekkür belgesi verildi

AA

Muş'ta yardım çalışmalarına katkı sunan gönülllülere teşekkür belgesi verildi

MUŞ (AA) - Muş'ta deprem bölgesine yapılan yardım çalışmalarına gönüllü olarak katılan 400 usta öğretici ve kursiyere teşekkür belgesi verildi.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törende konuşan Merkez Müdürü Tahsin Oral, depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm ülkenin seferber olduğunu söyledi.

Merkezleri bünyesinde görev yapan usta öğretici ile kursiyerlerin de çalışmalara destek verdiğini belirten Oral, şunları kaydetti:

"Gönüllülerimiz deprem bölgelerine giysi ve gıda yardımlarının dışında iki jeneratör de satın alıp gönderdiler. Yaptıkları yiyecekleri ve hazırladıkları yardım kolileri bölgeye gönderildi. Depremden etkilenen illerden buraya gelenlere yönelik yardım çalışmaları devam ediyor. Halk Eğitimi Merkezimizce düzenlenen yardım çalışmalarına yaklaşık 400 usta öğretici ve kursiyer de destek verdi. Desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederim."

Konuşmaların ardından gönüllülere teşekkür belgeleri takdim edildi.

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