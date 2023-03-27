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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süt kuzularının anneleriyle buluşma anları görüntülendi

AA

Süt kuzularının anneleriyle buluşma anları görüntülendi

MUŞ (AA) - Hayvancılığın önemli merkezlerinden Muş'ta süt kuzuları, beslenmeleri için anneleriyle buluşturuldu.

Küçükbaş hayvancılığının yaygın yapıldığı kentte, yeni dünyaya gelen kuzular, belirli bir süre annelerinden ayrı ağıllarda tutuluyor.

Sabah ve akşam saatlerinde süt emzirmeleri için anneleri ile buluşturulmak üzere ağıllardan çıkarılan kuzular, kokusu ve sesi sayesinde yüzlerce koyun arasından annelerini buluyor.

Kuzuların anneleriyle buluşarak süt emdiği anlar görüntülendi.

Bozbulut köyünde besicilik yapan 68 yaşındaki Rıza Koç, günün ilk ışıklarıyla hayvanların bakımına başladıklarını söyledi.

Yeni doğan kuzuların ahırda ayrı tutulduğunu belirten Koç, "Hayvanlarımız şubat ayında doğuma başlar. Şu anda doğumlar büyük ölçüde gerçekleşti. Bu yıl geçen yıllara göre, kar erken eridiği için hayvanlarımızı yaklaşık bir haftadır meraya bıraktık. Yeni doğan kuzuların, sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa anneleriyle buluşmasını sağlıyoruz. Kuzuların anneleriyle buluşması bizi mutlu ediyor. Süt kuzuları, yüzlerce koyunun arasından annelerini kokusundan ve sesinden tanıyarak hem süt emiyor hem de özlem gideriyor." diye konuştu.

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