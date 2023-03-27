Muş'ta Yöresel Ürünler Pazarı'ndaki iş yerleri satışa çıkarılacak

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MUŞ (AA) - Muş Belediyesince, eski sebze halinde inşa edilen 31 iş yerinin, 5 Nisan'da satışa çıkarılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentin kapalı çarşı ihtiyacının karşılanması amacıyla yaptırılan Yöresel Ürünler Pazarı'ndaki iş yerlerinin ihale ile satılacağı belirtildi.

Devlet İhale Kanununa göre açık ihale usulü ile satışı yapılacak taşınmazların muhammen bedellerinin metrekarelerine göre değişiklik göstereceği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Birden fazla iş yeri almak isteyenler her bir iş yeri için ayrı geçici teminat yatırmak zorundadır. İhalelerde uygun teklif veren isteklilerle kesinleşen ihale kararı tebliğinden sonra 15 gün içerisinde sözleşme için gerekli belgeler tamamlanıp ihale damga vergisi, ihale karar pulu ve kesin teminat yatırıldıktan sonra sözleşme imzalanır. Sözleşme yapıldıktan sonra 30 gün içinde satış bedelinin tamamı peşin olarak ödenir. Ödeme yapıldıktan sonra 60 günde tapu işlemleri yapılacaktır. Tüm masraflar yükleniciye aittir. 30 günlük süre içinde satış bedelinin ödenmemesi halinde yüzde 6'lık kesin teminat irat kaydedilerek sözleşme feshedilir."

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