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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'taki Bilgi Evlerinde kadınlara yönelik mukabele programı düzenleniyor

AA

Muş'taki Bilgi Evlerinde kadınlara yönelik mukabele programı düzenleniyor

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi tarafından kurulan Bilgi Evleri'nde kadınlara yönelik ramazanın asırlık geleneği "mukabele" programı düzenleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa, Sunay, Zafer ve Yeni Mahalleler'de bulunan, sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği Bilgi Evleri'nde ramazana özel etkinlikler de yapılıyor.

Bu kapsamda, kadınlara yönelik düzenlenen mukabele programı ilgi görüyor.

Kur'an-ı Kerim öğreticileri eşliğinde gerçekleştirilen programda kadınlar, öğle ve ikindi namazları arasında halkalara katılarak okunan mukabeleyi takip ediyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Bilgi Evleri'nin amacına uygun şekilde kullanılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Vatandaşların bu evlerdeki etkinliklerden yararlandığını aktaran Asya, "Bilgi evlerimizde Kur'an-ı Kerim'i öğrenen kardeşlerimiz, analarımız ramazan ayı münasebetiyle buralarda düzenlenen mukabele programları ile bilgilerini yeniliyorlar. Bu sayede mukabele geleneğini de sürdürmeye vesile oluyoruz." dedi.

Kadınlar da kendilerine sunulan imkanlardan memnun olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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