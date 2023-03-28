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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta bu yıl 600 bin kuzunun dünyaya gelmesi bekleniyor

AA

Muş'ta bu yıl 600 bin kuzunun dünyaya gelmesi bekleniyor

MUŞ (AA) - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta bu yıl yaklaşık 600 bin kuzunun dünyaya gelmesi bekleniyor.

Muş Ovası'nda karların erimesi ile yeşeren meralar, bugünlerde koyunlar ve kuzularla şenlendi.

Muş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım, merkeze bağlı Bozbulut köyü merasında besicilerle bir araya geldi.

Salkım, gazetecilere, bu yıl kentte yaklaşık 600 bin yeni kuzunun sürülere katılacağını söyledi.

Muş'un 1 milyon 200 bin küçükbaş hayvan varlığı ile ülke genelinde 10. sırada olduğunu belirten Salkım, şöyle konuştu:

"Muş'ta küçükbaş hayvanların yüzde 95'e yakınının doğumu gerçekleşti. Kuzuların büyük bölümü erkeklerden oluşuyor. Erkek kuzuları belirli bir süreden sonra satış için Diyarbakır, Gaziantep ve Adana illerine gönderiyoruz. Yaklaşık 800 milyon lira bir gelirle ekonomiye katkı sağlıyoruz. Geçen yıllara göre hayvan varlığımız daha da yükseldi. Devletimizin verdiği desteklerle hayvan varlığımız her yıl artıyor. Dişi olan kuzuları da işletmelerimize dahil ediyoruz. Bu da hayvanlarımızın sayısının artması anlamına geliyor."

Bir süre önce besicilere 42 milyon lira hibe desteği verildiğini anımsatan Salkım, "İlimizde kış mevsimi çetin geçmesine rağmen, küçükbaş hayvan varlığımızla ülke genelinde iyi bir yerdeyiz. Bu işi severek yapıyoruz. Ne kadar zahmetli olsa da devletimizin verdiği desteklerle hayvancılığın gelişmesine önemli katkı sağlıyoruz." dedi.

Besici Rıza Koç ise 600 koyununun olduğunu ve 500 tanesinin doğum yaptığını belirterek, "Erken başlayan doğumlar devam ediyor. Kalan koyunların da kısa sürede doğum yapmasını bekliyoruz. Kuzuların sağlıklı olarak dünyaya gelmesi sevindirici. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Meralarımız hayvancılık yapmaya müsaittir." ifadelerini kullandı.

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