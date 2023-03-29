Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

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MUŞ (AA) - Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen ve çocuklarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Baba Şemsettin Özcan, gazetecilere, 6 yıl önce HDP'nin çocuğunu kandırdığını belirtti.

Oğlunu HDP'den ve terör örgütü PKK'dan istediğini belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı kaçırıp nereye verdiler? Türk bayrağının altında kim olursa olsun hainlik yaparsa Allah belalarını versin. Devletine hizmet vermezsen kimlere vereceksin. Bizler çocuklarımızı HDP'den alıncaya kadar burayı terk etmeyeceğiz. Bayrağımız altında yaşayıp hainlik yapıyorlar. Eğer bunlar ülkemize hainlik yapıyorsa meclise girmeye de hakları yoktur. Bütün Kürtleri kandırıyorlar. Boş vaatler verip çocuklarımızı kandırıyorlar. HDP'lilerden para pul istemiyoruz, sadece çocuklarımızı geri vermelerini istiyoruz. Buradan çocuğuma sesleniyorum. Oğlum eğer sesimi duyuyorsan gel teslim ol."

Anne Naciye Sönmez Yıldız da "Osman, oğlum, sesimi duyuyorsan gel devletine teslim ol. Orada sizin işiniz yok. HDP sizi kandırıyor. Gelin devlete teslim olun. Devletimiz her türlü desteği vererek sizlere sahip çıkacaktır. Yeter ki gelin teslim olun." dedi.

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