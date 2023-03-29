Muş'ta fırtına nedeniyle bazı binaların çatılarında hasar oluştu

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MUŞ (AA) - Muş'ta etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatılarında hasar oluştu, ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.



Kentte etkili olan sağanak ve fırtına, okulların da arasında bulunduğu bazı binaların çatılarında hasara neden oldu.

Fırtınanın etkisiyle bazı evlerin camları kırıldı, çatılardan kopan parçalar yola düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri önlem aldı.

Kent sakinlerinden Turan Akın, gazetecilere, öğleden sonra şiddetli rüzgarın etkili olduğunu söyledi.

Akın, "Rüzgar çatıları uçurdu. Neredeyse 3 kişi yaralanıyordu. Uçan çatılar hastane bahçesine düştü." dedi.

Fırtınanın yarın akşama kadar devam edeceği belirtilirken, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.







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