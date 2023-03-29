Muş Belediyesinden borç yapılandırma çağrısı

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, vergi affı yapılandırma müracaatlarının 30 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabileceğini bildirerek, borcu olanların bu imkandan yararlanmasını istedi.



Asya, yaptığı açıklamada, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" çerçevesinde su, emlak, çevre ve temizlik, ilan, reklam, kira, işgaliye gibi borçların yeniden yapılandırılacağını anımsattı.

Borcu olanların bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini belirten Asya, şunları kaydetti:

"Emlak, ilan ve reklam, çevre ve temizlik vergisi, harçlar ve ücretler, katı atık toplama ve bertaraf ücreti, su ve atık su alacakları kapsamında belediyemize borcu olan vatandaşlarımız bu kanundan yararlanabilecek. Kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın 30 Haziran 2023 tarihine kadar belediyemize başvurmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız borçlarını peşin ya da 12, 18, 24, 36 ve 48 taksitle ödeyebilecek."

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