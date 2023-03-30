Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği terör saldırısı davasına devam edildi

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MUŞ (AA) - Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın 2015'te şehit edildiği terör saldırısına ilişkin, aralarında olayın faili "Zerdeşt" kod adlı terörist Savaş Çelik'in de bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Çelik ve avukatlar katıldı.



Tutuksuz yargılanan diğer sanıkların yer almadığı duruşmada, suçlamaları kabul etmeyen Çelik, olayla bağlantısının olmadığını ileri sürdü. Sanığın avukatları da tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Çelik'in tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 23 Haziran'a erteledi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 2015'te İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıyla ilgili 12 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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