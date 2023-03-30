Malazgirt Belediyesi'nden bahar temizliği

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MUŞ (AA) - Malazgirt Belediyesi, baharın gelmesiyle cadde ve sokaklarda temizlik çalışmasına başladı.

Ekipler, ilçe merkezindeki ana ve ara caddelerle yol ve kaldırımları temizledi, biriken çöpleri araçlarla ilçe dışına taşıdı.

Temizlik çalışmalarını denetleyen Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçenin temizliği konusunda gereken çalışmaları yaptıklarını söyledi.



Malazgirt halkından çevre temizliği konusunda daha hassas davranmalarını isteyen Altın, şunlar kaydetti:

"Malazgirt'te genel temizlik çalışmalarına başladık. Çöp toplama, cadde ve sokak süpürme, park temizliği, rutin temizlik çalışmalarımız devam edecektir. Genel bir bahar temizliği niteliğindeki bu çalışma devam edecektir."

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