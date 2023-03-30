Muş'ta zabıta ekipleri marketleri denetledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fiyat etiketi denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ürünlerin fiyatlarında artış yaparak haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya'nın talimatı üzerine marketlerde fiyat ve etiketleri kontrol eden ekipler, yerli ürünlerde logo olup olmadığına da baktı.



Asya, yaptığı açıklamada, zabıta ekiplerinin günlük yaptığı denetimleri ramazan ayında sıklaştırdığını belirtti.

Denetimlerin ilgili kurumlarla koordineli yapıldığını ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"İşletmeler belirli aralıklarla denetleniyor. Ekiplerimiz fiyat etiketlerinin yanı sıra yerli ürünlerdeki logoları da kontrol ediyor. Ürünlere fahiş fiyatlar uygulayan veya yerli ürün logosu kullanmayan işletmelere gerekli cezai işlemler yapılıyor. Esnafın bu hassasiyetleri göz önünde bulundurması gerekiyor. Misafirperverliğiyle, dürüstlüğüyle hak ve hukuk konusundaki titizliğiyle bilinen esnafımızın bu tarz bir girişimde bulunmayacağını umut ediyorum. Ancak her şeye rağmen bu tür denetimlerimizi devam ettireceğiz. Vatandaşların hakkını korumak boynumuzun borcudur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.