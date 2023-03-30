Muş'ta Tük Kızılay'dan depremzedelere iftar yemeği

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MUŞ (AA) - Türk Kızılay Muş Şube Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerden getirilerek Muş'ta misafir edilen depremzedelere yönelik iftar programı düzenledi.

Türk Kızılay Muş Şube Başkanı Faik Aktaş ve Kızılay gönüllüleri, öğretmenevinde 105 depremzede ile iftar yaptı.

Afetzedelerde yakından ilgilenen Aktaş, yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından bazı depremzede ailelerin Muş'a yerleştirildiğini söyledi.

Türk Kızılay Muş Şubesi olarak depremin meydana geldiği günden bugüne kadar yardım çalışmalarının devam ettiğini belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"İlimizde ramazan dolayısıyla iftar programlarımızı düzenliyoruz. Bu bağlamda deprem afetinden etkilenerek ilimize gelen depremzede vatandaşlarımızı ağırladık. Ramazan boyunca bu şekilde çalışmalarımız devam edecektir. İlerleyen süreçlerde diğer kurumlarda ve evlerde kalan vatandaşlarımızı ağırlayarak desteklerimizi sürdüreceğiz."

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