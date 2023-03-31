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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

AA

Muş'ta jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

MUŞ (AA) - Muş'ta Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, kentte olası kazaların önlenmesi ve vatandaşlara güvenli seyahat imkanının sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekipler, Muş-Kulp ve Muş-Bingöl kara yollarında sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı, bilgilendirmelerde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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