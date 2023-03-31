Muş'ta jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

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MUŞ (AA) - Muş'ta Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, kentte olası kazaların önlenmesi ve vatandaşlara güvenli seyahat imkanının sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Ekipler, Muş-Kulp ve Muş-Bingöl kara yollarında sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı, bilgilendirmelerde bulundu.





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