Muş Belediye Başkanı Asya, depremzede öğrencilerle iftar yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, deprem bölgesinden kente gelen öğrencilerle iftarda buluştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kente gelerek yurda yerleştirilen öğrenciler için iftar programı düzenendi.

Göletli Park'taki programda konuşan Belediye Başkanı Asya, deprem bölgesinde yaraları hep birlikte saracaklarını söyledi.

Depremzedelerle belli periyodalarda bir araya geldiklerini anlatan Asya, "Bugün, iftar soframızda sadece öğrenci kardeşlerimizle bir araya geldik. Ev sahipliği noktasında misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak sorumluluğumuzdur. İnşallah evleri yapılınca uğurlayacağız. Bu anlamda gönüllerine hitap etmek asıl amacımızdır." dedi.

Malatya'dan gelen öğrenci Rüveyda Toktaş "Bugün belediye başkanımızla iftarımızı yaptık. Kötü günlerimizi bize bir nebze olsa unuturuyorlar. Herkese çok teşekkür ederiz." dedi.

Programa, İl Müftüsü Halil İbrahim Demir, Belediye Başkan Yardımcıları Muhterem Bozkurt ile Aydın Özarslan katıldı.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.