Muş'ta dağlardan toplanan çiriş otu ilgi görüyor

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MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesindeki dağlık alanlarda yetişen ve baharın müjdecisi olarak bilinen çiriş otu, vatandaşlardan ilgi görüyor.



Baharın gelmesiyle dağlarda doğal yetişen bitkiler, yöre sakinleri tarafından toplanarak ilçe merkezinde satışa sunuluyor.

İlçe sakinlerine ek gelir kaynağı olan çiriş otuna vatadaşar da ilgi gösteriyor.



Çiriş satıcılarından Yusuf Ayfer, her yıl bahar ayında yüksek kesimlere çıkarak topladığı çirişi ilçe merkezine sattığını söyledi.



Çirişin geçen yıllara göre erken çıktığını söyleyen Ayfer, "Bazı yöresel yemeklerde kullanılan çirişin bu yıl kilogramı 20 liradan satılıyor. Gelecek haftalarda daha çok geldikçe fiyatı düşecektir. Vatandaşlardan yoğun talep oluyor." dedi.





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