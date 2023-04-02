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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Belediyesi yöresel ürün pazarını tamamladı

AA

Muş Belediyesi yöresel ürün pazarını tamamladı

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi tarafından inşa edilen yöresel ürün pazarı inşaatı tamamlandı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere, 1600 metrekare alana kurulan ve kente katma değer sağlayacak bir tesisi daha bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Alt ve üstyapı çalışmalarıyla kentin daha modern hale getirilmesi amacıyla önemli projeler hayata geçirdiklerini anlatan Asya, şunları kaydetti:

"İçinde 31 dükkanın bulunduğu bir kapalı çarşı olarak inşa ettiğimiz yöresel ürünler pazarımız tamamlandı. Bunu çok önemsiyoruz. Hem dışarıdan gelen misafirlerimiz hem de hemşerilerimiz daha önce muhtelif yerlerde yöresel ürünlerini satıyordu. Toplu olarak bir mekanda bulunabilecekleri bir kompleks halinde yapıldı. Kısa sürede halkımızın hizmetine sunmak üzereyiz. Bu şehri güzelleştirmek, daha yaşanabilir kılmak adına canla başla çalışıyoruz."


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