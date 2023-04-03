Muş'ta ekipler karla kaplı yolları açmaya çalışıyor

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MUŞ (AA) - Muş'ta karla mücadele ekipleri, nisanda kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Üçevler grup köy yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunda karla mücadele çalışması başlattı.

Zorlu coğrafyada çığ riskine rağmen 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkisinde çalışan ekipler, 3 günde yolu açmayı hedefliyor.

İş makinesi operatörü Abdullah Balkan, gazetecilere, Muş İl Özel İdaresi ekipleri olarak nisanda da karla mücadele çalışması yürüttüklerini anlattı.

Kış başından bu yana vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için çaba gösterdiklerini belirten Balkan, şöyle konuştu:

"Bazı yerlerde 5 metre kar var. Bölgeye göre karın yüksekliği değişiyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 3 gün içinde Üçevler köyüne ulaşmayı hedefliyoruz. Araçları zorlamadan yolu ulaşıma açıyoruz. Kar ıslak ve bazı bölgelerde rüzgardan dolayı sertleşmiş. Bu da çalışmalarımızı zorlaştırıyor."





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