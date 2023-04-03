Muş'ta otizmli çocuklar ağaç dikti

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MUŞ (AA) - Muş'ta otizmli çocuklar, "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" kapsamında fidanları toprakla buluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda kentteki özel eğitim okulları tarafından Tarihi Murat Köprüsü mesire alanında fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Öğretmenleri eşliğinde diktikleri fidanlara can suyu veren çocuklar, daha sonra mavi balonları gökyüzüne bıraktı.



Öğrencilerle ağaç diken İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gazetecilere, 25 otizmli öğrencinin katılımıyla Tarihi Murat Köprüsü mesire alanında fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi.

Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde, kentte faaliyetlerini sürdüren özel eğitim ve uygulama okullarıyla gerçekleştirilen etkinlikte fidan dikimi gerçekleştirdiklerini belirten Kıvanç, şöyle konuştu:

"Topluma otizm farkındalık gününü fark ettirmeye çalışıyoruz. Bu yıl 'mavi balonlar gökyüzüne, yeşil fidanlar yeryüzünde' sloganıyla mesire alanında fidanlarımızı diktik. İnşallah fidanlarımız özel öğrencilerimizin yapacağı bakımlarla daha iyi hale gelecek. Bu farkındalığı fark ettirmek için çaba sarf eden okul çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.'

Dikilen ağaçlara otizmli çocukların isimleri yazıldı.

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