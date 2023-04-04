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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muşlu çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı

AA

Muşlu çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı

MUŞ (AA) - Muş Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere ücretsiz meyve fidanı dağıtıldı.

Yıldız Alparslan Tarım İşletme Müdürlüğü'nde fidan dağıtım töreni düzenlendi.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, gazetecilere, üreticilerin talepleri değerlendirilerek, "Bahçemde Boş Yer Kalmasın" projesini geliştirildiklerini söyledi.

Hayata geçirilen projenin yüzde 90'ının İl Özel İdaresi tarafından finanse edildiğini aktaran Gün, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 6 bin 400 ceviz, bin aronya, 1250 gojiberi ve 11 bin lavanta fidanı temin edildi. Bugün de 2023'te uygulanmak üzere çiftçilerimize teslimleri yapılmaktadır. Ceviz fidanları için 400 dönümlük alanda 52 bahçe tesisi sağlamış olacağız. Tıbbi aromatik bitki olarak tabir ettiğimiz aronya, gojiberi ve lavantayla da 5'er dönüm şeklinde toplamda 15 dönümde fidanlar toprakla buluşturulacak. Özellikle aronya ve gojiberinin yapısı itibarıyla teknik personellerimiz tarafından ilimize uygun olduğu tespit edilmiştir."

Atıl durumdaki arazileri değerlendirmek için projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Gün, şöyle devam etti:

"Fidanların dikimi yapıldıktan 5-6 yıl sonra ilimizin ekonomisine katkı sağlayacaktır. İlk defa dikimi yapılacak tıbbi aromatik bitkiler aronya, gojiberi ve lavanta ise 3-4 yıl içinde katma değeri yüksek olan meyvelerini vermeye başlayacak. Bu kapsamda meyvecilik yapan çiftçilerimize de alternatif bir gelir sağlayacak."


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