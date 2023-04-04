Muş Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

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MUŞ (AA) - Muş Belediyesi'nde nisan ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleşti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asya, meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin herkesi etkilediğini belirten Asya, belediye olarak ülke genelinde başlatılan seferberliğe destek verdiklerini ve yardımların devam ettiğini dile getirdi.



İlk gün Adıyaman'da, akabinde Malatya'da ve Doğanşehir'de, daha sonra Darende'de, son olarak da Akçadağ'da depremin yaralarını silmeye çalıştıklarını anlatan Asya, şunları kaydetti:



"Deprem gündeminin yanı sıra şehrimize kazandırmayı düşündüğümüz projelerin de planlamalarını yapmaya çalıştık. Daha önce gerekli hazırlıklarını yaptığımız güneş enerji santrali projemizin sürecini başlattık. İçme suyu projemizi yakından takip ediyoruz. Nisan sonu itibarıyla isale hattı projesi tamamlanacak. Bu şehrin kangren haline gelen içme suyu sorununun tamamen giderilmesi hepimiz için önemlidir. Atıksu Arıtma tesisi projemizin danışmanlık ihalesini yaptık. Uygulama ihalesini de bu ay yapıp gerekli çalışmaları başlatmayı planlıyoruz. Millet bahçemizin karşısında yapacağımız İtfaiye hizmet binamızın yapım ihalesini bu hafta gerçekleştireceğiz. Akabinde sezon ile birlikte bu projelerimizi başlatmış olacağız."

Asya, daha sonra vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

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