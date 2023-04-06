Muş'ta cadde ve sokaklarda temizlik yapıldı

MUŞ (AA) - Muş'ta belediye ekipleri havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.



Belediye Başkanı Feyat Asya, daha temiz bir kent için bahar temizliğine başladıklarını söyledi.

Şiddetli geçen kış sonrası her yıl rutin olarak yaptıkları çalışmalara başladıklarını belirten Asya, "Ana caddelerimiz ile ara sokaklarımızı yıkayıp temizliyoruz. Bu yıl da Muratpaşa Mahallesi'nde bahar temizliğimizi başlattık. Deterjan ve tazyikli su ile yıkadığımız cadde ve kaldırımlarımızdan kışın kötü görüntüsünü ortadan kaldırıyoruz. Bu arada mahalle sakinlerimizin de temizlik konusunda daha hassas olmasını istiyoruz. Daha temiz, daha yaşanılabilir ve daha sağlıklı bir Muş için gayretlerimiz devam edecek." diye konuştu.



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