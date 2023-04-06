Bulanık'ta şap hastalığının önlenmesine yönelik tedbirler sürüyor

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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şap hastalığının önlenmesine yönelik alınan tedbirler devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fırat Özoğul, gazetecilere, 17 veterinerle sahada hayvanları aşılama çalışması yürüttüklerini söyledi.

Hayvanlarda ölümcül olmasıyla bilinen Serotipi (SAT-2) hastalığıyla ilgili ülke genelinde çalışma başlatıldığını anlatan Özoğul, "Şap hastalığının farklı illerde görülmesinin ardından alınan tedbirlerle hayvan sevkiyatları durduruldu. Hayvan pazarları kapatıldı. Şap Enstitüsü tarafından üretilen aşılar, ülke genelinde hızla uygulanmaya başlandı. Sevkiyatların durdurulması tedbirine uymayan çiftçiler para cezası ile karşı karşıya kalıyor." diye konuştu.



İlçe genelinde aşı çalışmalarının sürdüğünü anlatan Özoğul, "Müdürlüğümüz ekipleri, zamanında önlemlerini aldı. Şu anda her şey kontrol ediliyor. Aşılamalar da yapılıyor. Şu an bir sıkıntımız yok. Önlemler zamanında alındığı için vaka da görülmedi." dedi.

















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