Muş'ta engellilere akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve Bedensel Engelliler Derneği'nin destekleriyle 7 engelliye akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Muş Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde düzenlenen törende konuşan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için çaba gösterdiklerini ve devlet olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını söyledi.

Belediye bünyesinde yaptıkları Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bu tür aktivitelerin yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Asya, şöyle konuştu:

"Her bir insan engelli adayıdır düsturu ile yola çıkarak Bedensel Engelliler Derneğimizin yaptığı bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Emniyet teşkilatımız, Emniyet Müdürümüz ve Sayın Valimizle Bedensel Engelliler Derneğimizin yanındayız. Hükümetimizin başlattığı sürecin parçası olarak engelsiz bir şehri inşa etme çabası içindeyiz."



Bedensel Engellileri Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ise Belediye ve Emniyet Müdürlüğünün destekleriyle akülü sandalye dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sandalyeleri dağıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Korkmaz, "İnşallah bundan sonra engelliler akülü araçlarıyla her yere gidip gelebilecekler. 7 engelliye akülü araç verdik. Bu anlamda bize destek veren Muş Valiliğimize, Belediye Başkanlığımıza ve İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, engelliler ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.