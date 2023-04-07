Bulanık'ta öğrenciler kumbaralarındaki paralarıyla depremzede arkadaşlarına oyuncak aldı

MUŞ(AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri paralarla depremzede arkadaşlarına çocuklara oyuncak aldı.

İmam-ı Şafii Kur'an Kursu öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden aileleriyle ilçeye getirilen çocuklara destek verdi.



Ailelerinin desteği ve kumbaralarında biriktirdikleri parayla oyuncak alan öğrenciler, öğretmenleriyle ziyaret ettikleri arkadaşlarına oyuncaklarını hediye etti.

Kursta görevli öğretmen Candan Aydın, öğrencilerinin yaptıkları anlamlı çalışmayla güzel bir dayanışma örneği ortaya koyduğunu söyledi.



Ülkede herkesin depremden etkilenen insanların acılarını paylaştığını dile getiren Aydın, "Kuran-ı Kerim'de 'Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir' diye buyruluyor. Sizler de kumbaranızdaki harçlıklarınızla aldığınız bu oyuncakları depremzede çocuklara bağışlamakla Rabbimizin bu emrine mazhar oldunuz. Sizleri yetiştiren başta anne ve babanıza, buradaki öğretmenlerinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada da "Öğrencilerimiz kumbaralarında biriktirdikleri parayla depremzede kardeşlerimize oyuncaklar alarak onların kalplerine sıcak bir dokunuş yaptılar. Bu duruma vesile olan hocalarımıza ve desteğini esirgemeyen velilerimize teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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