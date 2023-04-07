Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Muş'ta

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MUŞ (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Muş'ta ziyaretlerde bulundu.

Kentteki programları kapsamında Valiliği ziyaret eden Çetin ve Aktaş, şeref defterini imzaladı, Vali İlker Gündüzöz'le görüştü.

Çetin, Aktaş ve Gündüzöz, daha sonra Muş Valiliği tarafından tarihi Murat Köprüsü'ndeki Sultan Alparslan Parkı'na yapılan "Orgeneral Arif Çetin Çocuk Trafik Eğitim Parkı"nın açılışını gerçekleştirdi.

Programda, Jandarma ekiplerinin trafik ve yaya önceliği konusunda bilgilendirdiği öğrenciler, trafik eğitim uygulama aracını kullanarak eğlenceli vakit geçirdi.

Çetin, Aktaş ve Gündüzöz, çocuklara hediyeler dağıttı.

Vali Gündüzöz, gazetecilere, 888 dönümlük Sultan Alparslan Parkı içinde Çocuk Trafik Eğitim Parkı oluşturduklarını söyledi.

Çocukların iyi bir trafik eğitim almasını istediklerini belirten Gündüzöz, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığının bir programı dahilinde 81 ilde çocuk trafik eğitim parklarının oluşturulması arzu ediliyor. Muş'umuz da trafik eğitim parkına kavuştu. Buraya gelen çocuklar arabalara binecek, jandarmada trafik ekiplerinden trafik eğitimi alacak. İnşallah tüm öğrenciler burada trafik eğitiminden geçmiş olacaklar. Valiliğimizin bir projesiydi ama her türlü desteği veren Jandarma Genel Komutanımıza, Emniyet Genel Müdürümüze, Muş ve çocuklarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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