Bulanık Kaymakamı Ocak, yıkım kararı çıkan okulları inceledi

MUŞ (AA) - Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, yıkım kararı verilen okullarda incelemelerde bulundu
İlçedeki Turgut Özal İlkokulu ve Ortaokulu ile Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Ortaokulu hakkında riskli oldukları gerekçesiyle yıkım kararı verildi.
Kaymakam Ocak, söz konusu okulları gezerek incelemelerde bulundu.
Yıkımına karar verilen okullardaki öğrencilerin başka okullarda taşımalı olarak eğitime devam edeceğini belirten Ocak, çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.