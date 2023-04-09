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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta ekipler kesintisiz elektrik enerjisi için gece gündüz görev başında

AA

Muş'ta ekipler kesintisiz elektrik enerjisi için gece gündüz görev başında

MUŞ (AA) - Muş'ta Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, ramazanda da vatandaşlara kesintisiz enerji verilmesi için çaba gösteriyor.

Zorlu arazi şartlarında gece gündüz çalışan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için kilometrelerce yol katederek arızaları gideriyor.

Ramazanda çoğu zaman işleri uzun sürdüğü için evlerine gidemeyen ekipler, iftar ve sahurlarını arazide ya da kamyonetlerin arkasında yapmak zorunda kalıyor.

Ekiplerin sahada yürüttüğü çalışmaları inceleyen VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, gazetecilere, kurum olarak zor bir coğrafyada görev yaptıklarını anlattı.

Vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz enerji arzının sağlanması için 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını ifade eden Coşar, şöyle konuştu:

"Meteorolojik olaylardan etkilenen şebekelerimizde meydana gelen arızalara müdahale edebilmek için ekiplerimiz sabahlara kadar çalışıyor. Acil arızların dışında ekiplerimiz ramazan dolayısıyla vatandaşlarımızın toplu olarak ibadet ettiği cami civarı, ana cadde ve toplu yaşam alanlarında aydınlatma çalışmalarına önem veriyor. Özellikle mevsim geçişlerinde aşırı ihbar alıyoruz. Arızaların tamamına gidiyoruz. Kısa zamanda önceliğimiz arızalar. İhbarların ardından kalan zamanlarda aydınlatma çalışması yapılıyor."

Fırtına nedeniyle şebekelerde ciddi arızaların meydana geldiğini dile getiren Coşar, "Bu arızaları gidermek için sahada olan ekiplerimiz zaman zaman iftar ve sahurlarını evlerinde yapamıyor. Araç üzerinde ya da arazide oruç açıp sahur yiyor." dedi.

Arıza ekibinden Mesih Bulu ise gece gündüz demeden arızaları gidermek için çalıştıklarını, ramazanda da bu görevlerini ihmal etmediklerini belirtti.

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