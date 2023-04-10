Muş Valisi Gündüzöz, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, emniyet teşkilatının yaklaşık 2 asırdır vatan ve milletin bölünmez bütünlüğü, halkın huzuru, can ve mal güvenliği için özveriyle çalıştığını belirtti.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yılını kutlamanın onuru ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gündüzöz, polisin huzur ve güveni sağlamanın yanı sıra toplum destekli çalışmalarıyla da güven ve sevgi atmosferi oluşturduğunu aktardı.

Emniyet teşkilatının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milli ve manevi değerlerinden, tarihinden ve milletinden aldığı güçle topluma güven veren hizmetlerini bundan sonra da en iyi şekilde yerine getireceğine olan inançlarının tam olduğunu ifade eden Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Başta Muş İl Emniyet Müdürlüğümüzün personeli olmak üzere Tüm Türk Polis Teşkilatı'nın 178. Kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında bulunan tüm polislerimize ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

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